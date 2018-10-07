В центре Одессе мужчина бросился с моста

Сегодня в центре Одессы мужчина совершил самоубийство, бросившись с Тещиного моста.

Как сообщили в патрульной полиции Одессы, по предварительным данным, мужчина сам бросился с моста с высоты около 30 метров. От травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия.

На месте работала оперативно-следственная группа. В Главном управлении Нацполиции ЧП пока не комментируют