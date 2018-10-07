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В центре Одессе мужчина бросился с моста

В Одессе мужчина бросился с Тещиного моста
21:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: odessaguide.net l

Новости Украины: 5 октября в центре Одессы мужчина бросился с Тещиного моста и разбился насмерть.

Сегодня в центре Одессы мужчина совершил самоубийство, бросившись с Тещиного моста.

Как сообщили в патрульной полиции Одессы, по предварительным данным, мужчина сам бросился с моста с высоты около 30 метров. От травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия.

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На месте работала оперативно-следственная группа. В Главном управлении Нацполиции ЧП пока не комментируют

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Новости Украины, Одесса, Полиция, Происшествие.
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