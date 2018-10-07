Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4569017-v-tsentre-odesse-muzhchina-brosilsya-s-mosta.html
В центре Одессе мужчина бросился с моста
Новости Украины: 5 октября в центре Одессы мужчина бросился с Тещиного моста и разбился насмерть.
Сегодня в центре Одессы мужчина совершил самоубийство, бросившись с Тещиного моста.
Как сообщили в патрульной полиции Одессы, по предварительным данным, мужчина сам бросился с моста с высоты около 30 метров. От травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия.
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На месте работала оперативно-следственная группа. В Главном управлении Нацполиции ЧП пока не комментируют
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