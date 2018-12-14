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В Карпатах выпало полметра снега

В Карпатах выпало полметра снега
15:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Карпаты засыпает снегом, местами высота снежного покрова составляет 38-39 см.

По состоянию на 14 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигает 38-39 см.

Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 16-38 см, снег стабильный. На станции Плай высота снежного покрова составляет 12 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 39 см.

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Напомним, на следующей неделе в Украине установится морозная погода. Снегом еще будет сыпать и подсыпать на Севере, включая, разумеется, с Киев, на Западе, местами в центральных областях Украины и в Одесской области. В среднем в Украине температура воздуха днем будет около 0 градусов. В Киеве температура воздуха ночью будет от 0 до -2 градусов мороза, а днем в столице около 0.

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Погода, Карпаты, Снег, Снегопад, Станция Плай.
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