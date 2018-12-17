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Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ООС под Гнутово

Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ООС под Гнутово
14:39 Сегодня Телеграф Минобороны Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: От начала текущих суток зафиксирована одна вооруженная провокация оккупантов в районе Гнутово Донецкой области.

Сегодня, 17 декабря, в Донецкой области противник открыл огонь из стрелкового оружия в сторону защитников с. Гнутово. Об этом во время брифинга в понедельник заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 17 декабря, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация", - сказал спикер.

Ситуация на Донбассе полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил, потерь от начала этого периода нет. 

Александр Мотузяник отметил, что Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений. 

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Также осуществляется минировании районов возможного развертывания боевых действий с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направлена) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

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Украина, Донецкая область, Минобороны, Донбасс, Министерство обороны Украины, Ситуация на Донбассе, ООС, Позиции ООС, Гнетово.
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