Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ООС под Гнутово

Новости Украины: От начала текущих суток зафиксирована одна вооруженная провокация оккупантов в районе Гнутово Донецкой области.

Сегодня, 17 декабря, в Донецкой области противник открыл огонь из стрелкового оружия в сторону защитников с. Гнутово. Об этом во время брифинга в понедельник заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 17 декабря, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация", - сказал спикер.

Ситуация на Донбассе полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил, потерь от начала этого периода нет.

Александр Мотузяник отметил, что Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.

Также осуществляется минировании районов возможного развертывания боевых действий с использованием мин запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направлена) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).