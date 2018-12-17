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В Херсоне произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие

В Херсоне произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие
19:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: От взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома, а также соседский 16-летний парень.

В Херсоне в понедельник под конец дня в частном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщил начальник Главного Управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный.

"17 декабря в 16.07 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС поступила информация о том, что на ул. Грибоедова в г.Херсоне в частном жилом доме произошел взрыв без последующего горения, предварительно природного газа. К месту происшествия выехали сотрудники 20-й ГПРЧ по охране Суворовского района. По прибытию спасатели выяснили, что в результате взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома и соседский 16-летний парень, которого травмировало ударной волной. Оба госпитализированы в областную и детскую областную больницы, соответственно в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести ", - сообщил Черный.

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По его информации, к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены два отделения ГПРЧ-20, аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в области.

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Украина, Взрыв, Херсонская область, Херсон, ГСЧС, Взрыв в Херсоне.
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