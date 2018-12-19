Карпаты завалило снегом: фото

Новости Украины: В горных районах Карпат снежный покров достигает почти 70 см.

В Ивано-Франковской области, в горных районах Карпат, после двухдневных осадков снежный покров достигает почти 70 см. Сохраняется высочайший степень лавинной опасности.

Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного Центра гидрометеорологии Владимир Фригович. "На станции Пожижевской насыпало до 70 см снега. В Карпатах сохраняется высочайший степень лавинной опасности", - сказал Фригович.

По его словам, снегопады на Прикарпатье сегодня прекращаются. Ожидают, что осадки возобновятся через два дня. Тогда снег будет переходить в мокрый и даже в дождь, потому что возможно резкое повышение температуры. По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, проезд на автодорогах государственного значения обеспечен. Для этого дорожники работали круглосуточно и использовали почти 30 т соли и 126 т - песчано-солевой смеси.

Снеголавинная метеостанция находится на полонине Пожижевской, на высоте 1550 м над уровнем моря. Пожижевская — одна из вершин Украинских Карпат.

Напомним, погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.