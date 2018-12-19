Скачать
Среда, 19.12.2018
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Карпаты завалило снегом: фото

Смотрите фото (4)
Карпаты завалило снегом: фото
11:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com/ifsadzmi

Новости Украины: В горных районах Карпат снежный покров достигает почти 70 см.

В Ивано-Франковской области, в горных районах Карпат, после двухдневных осадков снежный покров достигает почти 70 см. Сохраняется высочайший степень лавинной опасности.

Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного Центра гидрометеорологии Владимир Фригович. "На станции Пожижевской насыпало до 70 см снега. В Карпатах сохраняется высочайший степень лавинной опасности", - сказал Фригович.

По его словам, снегопады на Прикарпатье сегодня прекращаются. Ожидают, что осадки возобновятся через два дня. Тогда снег будет переходить в мокрый и даже в дождь, потому что возможно резкое повышение температуры. По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, проезд на автодорогах государственного значения обеспечен. Для этого дорожники работали круглосуточно и использовали почти 30 т соли и 126 т - песчано-солевой смеси.

День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении

Снеголавинная метеостанция находится на полонине Пожижевской, на высоте 1550 м над уровнем моря. Пожижевская — одна из вершин Украинских Карпат.

Напомним, погода в Украине в среду, 19 декабря, будет прохладной. Мороз усилится почти по всей стране, только в Крыму температурные отметки будут со знаком "плюс". Снег синоптики обещают только в южных регионах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Карпаты, Снег, Зима, Снежный покров.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
04 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
05 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь