Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы
Цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы
Цены на нефть снова пошли в рост
Цены на нефть снова пошли в рост
&quot;Такие вопросы решаются за столом&quot;: Брынзак ответил Пидручному
"Такие вопросы решаются за столом": Брынзак ответил Пидручному
Ученые обнаружили наночастицы с необычным химическим составом
Ученые обнаружили наночастицы с необычным химическим составом

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир"

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по так называемому &quot;делу Хизб ут-Тахрир&quot;
12:05 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Энвера Мамудова к 17 лет лишения свободы, остальным дали по 9 лет в колонии строгого режима.

Адвокат одного из обвиняемых Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook проинформировал, какой приговор огласил Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Адвокат сообщил, что Энвер Мамутов приговорен к 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Других задержанных, а именно Ремзи Меметова, Руслана Абильтарова и Зеври Абсеитова приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о получении инфорации, что украинцев, задержанных в оккупированном Крыму держали в так называемой "яме". Чиновница призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и оказания им квалифицированной медицинской помощи.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года стало известно, что пятерых фигурантов так называемой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из СИЗО аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону

Напомним,  12 октября 2016 года в микрорайонах Каменка и Строгоновка крымского города Симферополь проводили обыски и задержания в домах крымских татар, после чего их обвинили в причастности к "террористической деятельности". Свою вину задержанные не признают. На текущий момент уже четвертая группа, которую вывезли из Крыма. Первая группа уже отбывает наказание по сфабрикованному делу о "терроризме". 

В воскресенье,  Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 65 стран. Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года. 

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму проголосовали 27 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинцы, Хизб-ут-Тахрир, Задержание, Дело, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
02 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
03 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах
Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь