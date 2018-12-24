Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир"

Новости Украины: Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Энвера Мамудова к 17 лет лишения свободы, остальным дали по 9 лет в колонии строгого режима.

Адвокат одного из обвиняемых Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook проинформировал, какой приговор огласил Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Адвокат сообщил, что Энвер Мамутов приговорен к 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Других задержанных, а именно Ремзи Меметова, Руслана Абильтарова и Зеври Абсеитова приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о получении инфорации, что украинцев, задержанных в оккупированном Крыму держали в так называемой "яме". Чиновница призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и оказания им квалифицированной медицинской помощи.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года стало известно, что пятерых фигурантов так называемой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из СИЗО аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону.

Напомним, 12 октября 2016 года в микрорайонах Каменка и Строгоновка крымского города Симферополь проводили обыски и задержания в домах крымских татар, после чего их обвинили в причастности к "террористической деятельности". Свою вину задержанные не признают. На текущий момент уже четвертая группа, которую вывезли из Крыма. Первая группа уже отбывает наказание по сфабрикованному делу о "терроризме".

В воскресенье, Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Документ поддержали 65 стран. Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года.

Против принятия резолюции Генассамблеи ООН по нарушениям прав человека в оккупированном Крыму проголосовали 27 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.