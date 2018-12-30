В Минобороны продемонстрировали плановый полет вертолета Ка-226

Новости Украины: В Николаевской области на базе отдельной морской авиационной бригады ВМС прошли плановые полеты легкого многоцелевого вертолета Ка-226.

На базе отдельной авиационной бригады ВМС состоялись плановые полеты легкого многоцелевого вертолета Ка-226, передает пресс-центр Министерства обороны Украины.

"В Николаевской области, на базе отдельной морской авиационной бригады ВМС состоялись плановые полеты легкого многоцелевого вертолета Ка-226. Эта винтокрылая машина была передана морским авиаторам летом этого года из Львовского авиаремонтного завода благодаря содействию волонтеров и областной власти", - говорится в сообщении.

Этот вертолет был завезен в 2013 году из Литвы наземным транспортом. Однако из-за длительной судебной тяжбы он хранился на Львовском авиационном заводе в разобранном состоянии пять лет.

"Было сделано большое количество работы по его освоению, сложность заключалась в том, что в Вооруженных силах Украины таких вертолетов нет. В данный момент это транспортно-пассажирский вариант, и при необходимости мы переоборудуем его в санитарный", - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-226 предназначен для перевозки раненых, оборудованный всем реанимационным оборудованием, єто воздушная скорая помощь. Подобные вертолеты используются в Украине только в Военно-морских силах где есть материально-техническая база по его эксплантации и обслуживанию.

Напомним, в Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершилась сборы резервистов оперативного резерва первой очереди. Целью мероприятия было повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации.