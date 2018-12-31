Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек

Новости Украины: В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, полиция объявила план "Сирена".

В центре Ивано-Франковска неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погиб человек, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Около 14:08 в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение, что на ул.Хотинская обнаружено тело человека. Выяснилось, что у мужчины огнестрельное ранение в область шеи, а преступники скрылись на автомобиле темного цвета", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

По предварительной информации правоохранителей, убитый - житель Ивано-Франковска 1958 года рождения.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

В области введен оперативный план "Сирена" для розыска и задержания злоумышленников.