На Волыни молоковоз упал в пруд и оставил без газа 3 села

Новости Украины: Авария с молоковозом оставила без газа три населенных пункта на Волыни.

На Волыни спасатели оказывают помощь в восстановлении газоснабжения в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«3 января в 11:15 в ГСЧС поступила информация, что в с.Лище Луцкого района произошло опрокидывание молоковоза (7 тонн молока), в результате повреждены два газопровода (высокого давления 159 мм и низкого давления 76 мм). Без газоснабжения остались три населенных пункта», - говорится в сообщении.

На месте работает бригада облгаза, от ГСЧС привлечены десять человек личного состава и три единицы техники.