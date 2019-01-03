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На Волыни молоковоз упал в пруд и оставил без газа 3 села

На Волыни молоковоз упал в пруд и оставил без газа 3 села
14:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Авария с молоковозом оставила без газа три населенных пункта на Волыни.

На Волыни спасатели оказывают помощь в восстановлении газоснабжения в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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«3 января в 11:15 в ГСЧС поступила информация, что в с.Лище Луцкого района произошло опрокидывание молоковоза (7 тонн молока), в результате повреждены два газопровода (высокого давления 159 мм и низкого давления 76 мм). Без газоснабжения остались три населенных пункта», - говорится в сообщении.

На месте работает бригада облгаза, от ГСЧС привлечены десять человек личного состава и три единицы техники.

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ДТП, Авария, Волынь, ГСЧС, Молоковоз.
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