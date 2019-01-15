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В Винницкой области произошло тройное ДТП: столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка

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В Винницкой области произошло тройное ДТП: столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка
10:05 Сегодня Телеграф vn.npu.gov.ua Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины: В Винницкой области столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка, один водитель погиб, три человека пострадали.

В Винницкой области 14 января произошло столкновение бензовоза, легкового автомобиля и грузовика, водитель одного из транспортных средств погиб, двух других и пассажира госпитализировали. Движение на участке дороги перекрывали на несколько часов из-за ликвидации утечки горючего из бензовоза.

Как сообщается во вторник на сайте Госслужбы Украины по ЧС, ДТП произошло после полудня 14 января на автодороге вблизи поселка Вороновица Винницкого района.

По предварительным данным, в результате столкновения бензовоза Scania, легковушки "ВАЗ" и грузового автомобиля Mercedes на месте происшествия погиб водитель последнего. В больницу госпитализированы водители двух других автомобилей и пассажир "ВАЗ".

Прибывшие на вызов спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП и смывание с проезжей части дороги горюче-смазочных материалов. Кроме того, сотрудники Службы автомобильных дорог области, предприятия WOG и других организаций осуществили перекачку горючего из аварийной емкости, убрали бензовоз и другие поврежденные в ДТП транспортные средства с проезжей части.

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В 20.20 движение транспорта восстановлено полностью. Причины ДТП выясняются.

Напомним, в результате жуткой аварии на трассе в Харьковской области вблизи Чугуева четыре человека погибли и 11 госпитализированы.

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