В одном из популярных отелей Черновцов произошел пожар

Новости Украины: В Черновцах в отеле "Черемош" произошел пожар, пострадавших нет.

В Черновцах в понедельник утром горел отель "Черемош". Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Черновицкой области.

"Сегодня, 4 марта, около 5:30 утра патрульные получили вызов "Задымление" в помещении гостиницы "Черемош". По предварительной информации, возгорание произошло на 2 этаже. Выгорела 1 комната, приблизительная площадь охвата 50 кв.м. К счастью, в пожаре никто не пострадал", - сообщили правоохранители.

На момент прибытия полиции на месте работали сотрудники ГСЧС, проводились поиски источника возгорания. Правоохранители охраняли место происшествия.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, 3 марта в Подольском районе на кровле частного трехэтажного жилого дома возник пожар.