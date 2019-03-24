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В Житомире суд не изменил меру пресечения "прокремлевскому блогеру"

В Житомире суд не изменил меру пресечения "прокремлевскому блогеру"
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Суд не изменил меру пресечения блогеру Василю Муравицкому, которого подозревают в госизмене.

Королевский районный суд не изменил меру пресечения житомирском блогеру Василию Муравицкому, которого подозревают в государственной измене. Об этом сегодня сообщили в Королевском районном суде Житомира, где слушается дело блогера. Как отмечается в сообщении, вчера на очередном судебном заседании адвокат Муравицкого просила освободить подсудимого из-под домашнего ареста, однако прокуратура была против этого. 

Суд принял такое решение, поскольку, по его мнению, в ходатайстве не были предоставлены новые обстоятельства, которые еще не рассматривались. Кроме этого, сторона обвинения представила новые материалы по делу. На предыдущем заседании 5 марта этого года блогеру продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней до 3 мая этого года. Следующее заседание по Муравицкому запланировано на 12 апреля. Суды над Муравицким продолжаются с октября 2017 года. 

Муравицкого более 10 месяцев держали под стражей. Королевский райсуд Житомира начал рассмотрение дела против блогера 24 октября 2017 года. 2 августа 2017 года, суд арестовал блогера без права внесения залога. Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы.

По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, "справедливости" аннексии Россией Крыма, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию относительно сбора средств и материального обеспечения террористов "ЛНР" и "ДНР". Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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26 апреля прошлого года Муравицкий попросил суд ускорить рассмотрение его дела. Заказанные материалы публиковались на шести сайтах, что администрировались из России и оккупированных территорий. Журналист призвал собирать деньги и прочее материальное обеспечение для террористов "ДНР/ЛНР". По данным следствия, темы для статей он обычно получал по почте или через мессенджер, впрочем, иногда и сам выбирал тематику. Во время обысков у Муравицкого нашли компьютеры с доказательствами переписки с кураторами и подготовки антиукраинских статей. Также изъяли копии заключенных с государственными информагентствами России соглашений на подготовку заказных публикаций, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги.

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Суд, РФ, Блогер, Госизмена, Василий Муравицкий.
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