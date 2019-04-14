В Славянске в результате пожара погиб человек

Новости Украины: В Донецкой области в жилом доме произошел пожар, в результате погиб мужчин.

В городе Славянск Донецкой области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был локализован через полчаса после сообщения о возгорании. А еще через час спасатели потушили пожар. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 12 апреля в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибло три человека, еще один пострадал.

10 апреля в селе на Житомирщине ночью подожгли школу. Пожарным удалось ликвидировать огонь спустя два часа.