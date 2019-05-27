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Понедельник, 27.05.2019
Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет
Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет
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Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет

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Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет
09:30 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Карпатах спадает вода, подтопленных домов уже нет, подтоплено 400 га сельхозугодий.

Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению спасателей в Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г.Калуш, с.Перевозец) и Надворнянский район (с.Пнив). Уровень воды постепенно спадает", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

С начала работ в Прикарпатье подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 778 куб. м воды . 26 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 8 чел. л/с, 2 мотопомпы и 2 ед. техники.

В Закарпатской области в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (в настоящее время подтоплений подвалов нет), 610 домохозяйств (в настоящее время подтоплений дворов нет), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 400 га), 170 га пастбищ (в настоящее время подтоплений пастбищ нет).

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Уровень воды постепенно спадает.

"С начала работ спасателями совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано 32 тыс. 80 куб. м воды. 26 мая подразделения ГСЧС для откачки воды не привлекались", – сказано в сообщении.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что по итогам заседания главам Ивано-Франковской и Закарпатской областей поручено предоставить помощь населению, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, социально уязвимым гражданам; провести аварийно-спасательные и восстановительные работы жилых домов, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.; предпринять меры по недопущению отключения объектов жизнеобеспечения населения, провести работы по дезинфекции; срочно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.

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Затопление, Прикарпатье, Закарпатская область, Потоп, ГСЧС.
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