Закарпатская ОГА просит отсрочить призыв из-за подтопления

Новости Украины: В Закарпатской области руководство облгосадминистрации просит Министерство обороны отсрочить призыв на срочную службу парней, проживающих в затопленных районах

Закарпатская облгосадминистрация обратилась в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность отсрочки от призыва на срочную службу юношей из подтопленных паводком районов. Соответствующее обращение размещено на сайте ОГА.

"Люди только что пережили стихийное бедствие, сейчас им нужно восстанавливать поврежденное хозяйство. Судя по предыдущему опыту, компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета будет выделяться только для объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины и т.д., поэтому пострадавшим гражданам придется рассчитывать в основном на себя. А значит, им необходима помощь всех родных", - пояснил и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Он добавил, что согласно законодательству солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны. А после ликвидации последствий паводка призыв на срочную службу может быть продлен.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что по итогам заседания главам Ивано-Франковской и Закарпатской областей поручено предоставить помощь населению, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, социально уязвимым гражданам; провести аварийно-спасательные и восстановительные работы жилых домов, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.; предпринять меры по недопущению отключения объектов жизнеобеспечения населения, провести работы по дезинфекции; срочно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.