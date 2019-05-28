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Вторник, 28.05.2019
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На Закарпатье снова надвигается непогода: ожидаются новые подтопления

На Закарпатье снова надвигается непогода: ожидаются новые подтопления
12:45 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: На западе Украины снова ухудшится погода: ожидаются дожди, грозы и град.

Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на Правобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 28 мая, в Украине практически без осадков, температура до +28°. В частности, в западных областях местами пройдут дожди с грозами, температура до +26°. В Киеве 28 мая без осадков, днем порывы южного ветра 15-18 м/с, температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что по итогам заседания главам Ивано-Франковской и Закарпатской областей поручено предоставить помощь населению, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, социально уязвимым гражданам; провести аварийно-спасательные и восстановительные работы жилых домов, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.; предпринять меры по недопущению отключения объектов жизнеобеспечения населения, провести работы по дезинфекции; срочно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием

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Все по теме:

Погода, Затопление, Прикарпатье, Закарпатская область, Синоптики, Потоп, ГСЧС.
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