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Сильный ветер, дожди и град: на западе Украины объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер, дожди и град: на западе Украины объявили штормовое предупреждение
10:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 29 мая, ожидается ухудшение погоды на западе Украины, в частности, прогнозируются сильные дожди с градом.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 29 мая в западной части страны грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Напомним, 29 мая в западную часть Украины атмосферный фронт принесет дожди, местами значительные, которые будут сопровождаться грозами, местами с градом и шквалистым ветром; на остальной территории в зоне повышенного давления будет сухо и тепло, а на юго-востоке страны даже жарко.

В западных и Житомирской областях - грозовые дожди, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 12-15°, днем 17-22°. На остальной территории - без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-32°. В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье были подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Погода, Закарпатье, Штормовое предупреждение, Дожди, Град, Ветер, ГСЧС.
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