Боевики вблизи Горловки бьют из запрещенного оружия

Новости Украины: В зоне ООС боевики усилили из запрещенного вооружения обстрелы территории около оккупированной Горловки.

Вблизи оккупированной Горловки сложилась напряженная ситуация.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“Российские оккупационные войска на Горловском направлении продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие по позициям сил ООС. В частности, возросло количество обстрелов из минометов и ПТРК по укреплениям украинских военных. Враг прибегает к тактике психологического давления, используя "странствующий" миномет и стрелковое вооружение”, - говорится в сообщении.

В штабе ООС уверяют, что украинские военные не теряют бдительности и готовы к адекватному ответу агрессору.