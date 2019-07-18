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Мост у Станицы Луганской будет восстановлен

Мост у Станицы Луганской будет восстановлен
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: ТКГ в Минске приняла решение ликвидировать фортификационные сооружения и восстановить важный объект инфраструктуры.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Один из важнейших пунктов, касающийся социально-гуманитарной сферы, - ситуация, которая сложилась в Станице Луганской и восстановление мостового перехода. Приняты решения о восстановлении этого моста, а перед тем - о ликвидации фортификационных сооружений, находящихся на мосту, в районе мостового перехода», - заявил он.

По словам Бессмертного, восстановление разрушенного моста изменит социально-экономическую ситуацию в регионе к лучшему и улучшит отношения между людьми.

Ранее сообщалось, договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы", - сказал Бессмертный на брифинге в четверг в Киеве.

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Ранее сообщалось, представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Напомним, Роман Безсмертный ранее заявлял, что не изменил своего мнения по поводу минского и нормандского форматов.

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Донбасс, Роман Безсмертный, Станица-Луганская, ТКГ.
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