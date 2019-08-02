Скачать
Пятница, 02.08.2019
Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с РФ о транзите газа
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

День в ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

День в ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
19:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины: Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток в пятницу осуществили пять обстрелов позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщается на странице ООС в Фейсбуке.

"На протяжении суток враг пять раз нарушил запрет на использование какого-либо оружия. (…) Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Арестованный российский ЗРК передадут на вооружение ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – четыре обстрела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
ЦИК признала избранными еще семерых нардепов
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Zaxidfest 2019: все, что нужно знать о музыкальном фестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь