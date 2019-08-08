Скачать
Четверг, 08.08.2019
Сегодня состоится встреча Зеленского со Вселенским патриархом
Сегодня состоится встреча Зеленского со Вселенским патриархом
Суд РФ назначил дату рассмотрения дел украинских моряков
Суд РФ назначил дату рассмотрения дел украинских моряков
Лига Европы: расписание всех матчей квалификации 8 августа
Лига Европы: расписание всех матчей квалификации 8 августа
Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II
Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II

Под Чернобылем будут изготовлять самогон "Атомик"

Под Чернобылем будут изготовлять самогон "Атомик"
10:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Британские ученые уверяют, что самогон будет безопасным.

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с Чернобыльской воды и пшеницы и в дальнейшем планирует создать социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания".

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что для изготовления экспериментальной партии "АТОМИК" использовалась вода из чернобыльских скважин.

"Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории.

По данным Госагентства, исследователям удалось "продемонстрировать, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом".

В ведомстве добавили, что в планах ученых - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий", - рассказал профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

По мнению исследователей, в настоящее время многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Первый заместитель Председателя ГАЗО Олег Насвит отметил, что в Агентстве поддерживают инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин.

В Чернобыле работают над новыми вариантами посещения зоны отчуждения

"Я бы назвал это высококачественным самогоном, ведь "АТОМИК" имеет нетипичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится", - отметил он.

Сообщается, что сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовой водку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЧАЭС, Чернобыль, Джим Смит, ГАЗО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
03 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МККК направил в ОРДЛО 231 тонну гуманитарной помощи
МККК направил в ОРДЛО 231 тонну гуманитарной помощи
Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
Зеленский отправился на Украинско-турецкий бизнес-форум
Зеленский отправился на Украинско-турецкий бизнес-форум
Исследователи разглядели десятки древних активных галактик
Исследователи разглядели десятки древних активных галактик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь