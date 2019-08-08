Под Чернобылем будут изготовлять самогон "Атомик"

Новости Украины:Британские ученые уверяют, что самогон будет безопасным.

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с Чернобыльской воды и пшеницы и в дальнейшем планирует создать социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания".

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что для изготовления экспериментальной партии "АТОМИК" использовалась вода из чернобыльских скважин.

"Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории.

По данным Госагентства, исследователям удалось "продемонстрировать, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом".

В ведомстве добавили, что в планах ученых - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий", - рассказал профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

По мнению исследователей, в настоящее время многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Первый заместитель Председателя ГАЗО Олег Насвит отметил, что в Агентстве поддерживают инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин.

"Я бы назвал это высококачественным самогоном, ведь "АТОМИК" имеет нетипичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится", - отметил он.

Сообщается, что сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовой водку.