Мэра Могилев-Подольска подозревают во взяточничестве

Новости Украины:По данным прокуратуры за 7500 тыс.долларов мэр обещал "решить" вопрос с землей.

Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении Могилев-Подольского городского головы и начальника земельного отдела горсовета, которых обвиняют в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"Прокуратурой Винницкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении Могилев-Подольского городского головы и начальника земельного отдела указанного горсовета, получивших часть неправомерной выгоды в размере 7500 долларов США за "решение" земельного вопроса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновники намеревались получить от потенциального застройщика 15 тыс. Долларов США за передачу в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

В прокуратуре также утверждают, что в ходе следствия собрано достаточно доказательств для инкриминирования городскому голове еще и самоуправных действий, в результате которых прекращено бюджетное финансирование одного из отделов горсовета, что привело к невыплате заработной платы возобновленным, по решению суда, работникам на сумму более 550 тыс. гривень.