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ФСБ задерживает украинских рыбаков в акватории Азовского моря

ФСБ задерживает украинских рыбаков в акватории Азовского моря
11:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:ФСБ РФ незаконно задерживает рыбаков, а потом добиваются ложных показаний о браконьерстве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники ФСБ РФ незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря.

"Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы",- украинские рыбаки.

"Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря".

 В СБУ качестве примера привели историю, которая произошла в 2018 году. Тогда береговая охрана ФСБ РФ незаконно задержала двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в море недалеко от Бердянска.

Украинцев принудительно доставили в российский город Ейск, допросили без адвокатов и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными орудиями лова.

Когда украинцы отказались, российские спецслужбисты прибегли к угрозам, что инкриминируют им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, за которую грозит до 20 лет тюрьмы.

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Рыбакам откровенно заявляли, что во время повторного осмотра судна, "найдут" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.

Поэтому украинцы были вынуждены дать ложные показания. В отношении них начали уголовное дело за незаконный рыбный промысел.

Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них наложили штраф и конфисковали в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

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Азовское море, Россия, РФ, ФСБ, Рыбаки, ФСБ РФ.
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