Ситуация на Донбассе: оккупант не успокаивается с обстрелами

Новости Украины:Один украинский военный получил ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Боевики с полуночи понедельника шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"26 августа…на востоке Украины, по имеющейся информации, оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз… В результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения. Военный эвакуирован в медицинское учреждение", - сообщается в сводке.

Как сообщалось ранее, за 25 августа боевики 13 раз обстреляли украинские позиции.

Напомним, под Горловкой погиб командир взвода "Айдар".

Ранее, назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе.