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В сеть появились кадры мощного удара ВСУ по оккупантам (Фото)

В сеть появились кадры мощного удара ВСУ по оккупантам (Фото)
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На фото попали последствия удара украинских военных на Донбассе.

В районе оккупированной Горловки в разгар очередного обострения, когда происходил обстрел позиций украинских военных, боевая группа одного их пехотных батальонов 53-й бригады скрытно выдвинулась вперед, выбрала позицию и из ПРУРа уничтожила ВОП террористов, расположенный на самом верху террикона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, добавив, что бойцам хватило одного выстрела.

"Фото показывают, как все происходило: 1. Внизу слева красная точка - это хвостик той самой выпущенной птички, которая летит на встречу. 2. Птичка уже на подлете. 3. Нет больше целого ВОПа. Разнесли в щепки", - говорится в сообщении волонтера.

Ранее Юрий Мысягин сообщил только, что украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.

Напомним, российско-оккупационные войска по состоянию на 12.00 10 сентября совершили два обстрела позиций Объединенных сил возле Богдановка и Катериновки. Потерь среди украинских защитников нет.

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Ранее, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Донбасс, Обстрелы, Горловка, ВОП.
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