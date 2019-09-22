Сутки на Донбассе завершились без потерь с нашей стороны

Новости Украины:Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы.

За субботу, 21 сентября, и ночь воскресенья боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сводке, обнародованной в воскресенье утром на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций ООС: четыре раза неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого, а также Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов украинских позиций: неподалеку от Южного - сиз автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского, а также Луганского - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия", – добавили в штабе ООС.

Напомним, в Генеральном штабе проводят работу над реализацией разведения сил на Донбассе с учетом принципов безопасности.