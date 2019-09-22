Пьяный водитель заехал на стеклянный мост в Киеве: его ждет суд

Новости Украины:Столичные полицейские остановили пьяного водителя электромопеда, который прокатился стеклянным мостом, не имея прав на управление транспортным средством.

Водитель с явными признакам опьянения решил прокатиться на електромопеде по велодорожке пешеходно-велосипедного моста в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.

"Сегодня, около 9 утра, водитель электромопеда решил прокатиться по велодорожке пешеходного моста, что является нарушением ПДД. Его сразу заметили и остановили патрульные", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что при проверке документов у 31-летнего водителя обнаружили отсутствие соответствующей водительской категории для управления таким видом транспорта.

"Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него явные признаки опьянения. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении", - добавили в патрульной полиции.

Поэтому на гражданина инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КУоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП)

"Теперь, помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен, водителя ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и вообще на 1 год лишить права управления транспортными средствами", - отметили в ведомстве.

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