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Все больше родителей в Киеве начали прививать своих детей

Все больше родителей в Киеве начали прививать своих детей
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook КГГА

Новости Украины:Количество непривитых детей в учебных заведениях Киева за год уменьшилось почти вдвое.

Благодаря совместным усилиям родительской общины, киевских педагогов и медиков количество непривитых детей в столичных учебных заведениях за год уменьшилось почти вдвое, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Анализ прививок осуществлен на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей. Сейчас непривитых детей в школах Киева - 6,7%, в детских садах - 9,6%, включая учеников и воспитанников, которым вакцинация противопоказана", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Однако, добавляют в КГГА, медики утверждают, что несмотря на такую положительную тенденцию, 16% непривитых детей, которые каждый день посещают школы, детские сады, различные кружки и секции, - достаточно большой показатель. Поэтому опасность вспышки вакциноуправляемых инфекционных болезней в детских коллективах сохраняется на высоком уровне.

Антипрививочники угрожают человечеству вымиранием

Департамент здравоохранения и Департамент образования и науки КГГА рекомендуют всем родителям, дети которых еще не получили плановые прививки, позаботиться о здоровье своих детей и осуществить процедуру вакцинации, предварительно получив консультацию у семейного врача. Это существенно повлияет на создание коллективного иммунитета в целом и обезопасит здоровье ребенка.

Обращаем внимание родителей, что согласно законам Украины с целью предотвращения заболеваний туберкулезом, дифтерией, коклюшем, столбняком и корью в стране профилактические прививки являются обязательными.

"В соответствии со ст. 15 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается. Если ребенок не имеет прививок, родители имеют право выбрать альтернативную форму обучения. Учебные заведения Киева готовы обеспечить доступ к качественному образованию всем ученикам по индивидуальной траектории", - говорится в сообщении.

Что нужно знать о вакцинации родителям

Также в КГГА напомнили, что по календарю прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Напомним, ограничения на вакцинацию от кори теперь не действуют, взрослые любого возраста могут воспользоваться бесплатной прививкой КПК.

В связи с несвоевременной вакцинацией от кори в Украине с начала 2019 года заболели 44 тысячи украинцев.

 
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Вакцина, Дети, КГГА, Киевсовет, Вакцинация, Прививка, Непривитые дети.
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