В парке Одессы нашли мужчину с перерезанными венами

Новости Украины:Благодаря оперативном вмешательстве медиков мужчину удалось спасти.

Сегодня утром в центре Одессы обнаружен молодой мужчина с перерезанными венами на руках. Как сообщили в коммунальном учреждении "Муниципальная стража", примерно в 9.30 возле Стамбульского парка (район Приморского бульвара) сотрудники данного подразделения горсовета обнаружили мужчину с перерезанными венами.

По словам Николая Покровского – пресс-секретаря вице-мэра Одессы Андрея Котляра, сейчас мужчине оказывается первая медицинская помощь.

"Кровотечение остановлено, пульс слабый. На место вызвана скорая помощь и полиция", - сообщил Покровский. По словам Покровского, медики оперативно прибыли на место происшествия, что помогло спасти пострадавшего.

Как сообщалось ранее, в Одессе двух потерпевших в результате столкновения автоцистерны и маршрутки, произошедшего 21 сентября, перевели из реанимации в общие отделения.