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В Житомирской области стартовал пилотный проект по трудоустройству ветеранов ООС

В Житомирской области стартовал пилотный проект по трудоустройству ветеранов ООС
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Житомирской области реализуют пилотный проект по поддержке занятости ветеранов войны и переселенцев.

Об этом во время круглого стола на тему: "Поддержка занятости населения, пострадавшего в результате конфликта, и ветеранов АТО/ООС" сообщила директор Государственной службы занятости Ольга Макогон.

Она подчеркнула необходимость создания дополнительных возможностей для самореализации и профессионального утверждение ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

"Самым приоритетным является предоставление новых услуг по новым подходам, ориентируясь на лучший европейский и мировой опыт. И в этом контексте для меня очень радостно, что такая известная в мире международная организация как Stabilization Support Services, которая уже имеет хороший, положительный опыт работы в Украине, выразила инициативу для того, чтобы развивать сотрудничество с Государственной службой занятости", - сказала Макогон.

Так, во время круглого стола состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Госслужбой и благотворительным фондом Stabilization Support Services.

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Макогон отметила, что меморандум является открытым, и общественные организации, другие госорганы и ведомства приглашают участвовать в нем.

"Анонсируя, хочу сказать, что у нас уже есть договоренность, что пилотным регионом для отработки нового механизма сотрудничества будет Житомирская область. Учитывая то, что там находится очень много воинских частей, у нас на учете именно в этом регионе находится большое количество ветеранов АТО/ООС. И, заручившись поддержкой губернатора, мы с радостью в ближайшее время представим новый подход к обслуживанию наших клиентов”, - заявила Макогон.

В свою очередь программный директор Stabilization Support Services Дермот Гамильтон заметил, что их организация работает в Украине с 2016 года, целью ее деятельности является преодоление последствий войны и усиление защиты пострадавших.

"В рамках нашей программы ”Советник” мы предоставляем системную поддержку правительству Украины, а также занимаемся адвокацией прав людей, пострадавших от конфликта", - сказал он.

Гамильтон отметил, что при поддержке Посольства Великобритании с июня 2019 года они реализуют проект по развитию социальной сплоченности в Украине путем усиления региональной и местной соцзащиты ВПЛ, ветеранов и других лиц, пострадавших в результате войны на востоке Украины.

"Мы определили трудоустройства как одну из приоритетных тем нашего нового проекта, и поэтому очень высоко ценим нашу возможность сотрудничества с Государственным центром занятости", - отметил представитель организации.

Он отметил, что подписание меморандума будет способствовать трудоустройству, а также трудовой адаптации ветеранов, а также интеграции ВПЛ. В частности, речь пойдет об обеспечении специально подобранных услуг в сфере трудоустройства и доступе к информации о возможностях в этой сфере для пострадавшего населения.

"Вместе мы стремимся повысить осведомленность ветеранов, а также внутренне перемещенных лиц, о том, как можно реализовать право на труд и какие услуги предоставляются Государственным центром занятости. С этой целью мы также разрабатываем план мероприятий, который, среди прочего, включает специальную цифровую информационную кампанию о возможностях в сфере трудоустройства для лиц, пострадавших от конфликта. Также мероприятия по внедрению специального карьерного советника, целевые программы по самозанятости населения", - отметил Гамильтон.

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В то же время заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Терещенко отметил, что одним из приоритетных направлений министерства изначально было создание Единого электронного реестра и электронного кабинета для каждого ветерана, где они могли бы видеть информацию об услугах, которые могут получать, в том числе по трудоустройству.

Он высказал мнение, что в первой половине следующего года эти планы будут реализованы.

Также во время круглого стола отмечалось, что в течение месяца будет представлен согласованный план реализации положений меморандума.

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Житомирская область, Пилотный проект, ООС, Ольга Макогон.
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