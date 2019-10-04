Под Львовом окончена поисковая операция после аварии АН-12

Новости Украины:Специалисты закончили поисковую операцию после аварии самолета АН-12.

Поисковая операция после аварии самолета под Львовом завершена.

Как сообщается в сюжете ТСН, специалисты обследовали все обломки и точно убедились, что больше жертв и пострадавших нет.

Поэтому обнародованные данные являются окончательными. Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья.

Известно, что самолет украинский, принадлежал авиакомпании ”Украина аэро альянс”. Он выполнял чартерный рейс в Турцию: в 0:30 вылетел из Виго в Испании и взял курс на Львов, за Ужгородом пошел на снижение, и на высоте менее 2,5 км исчез с радаров. Через 20 минут один из членов экипажа позвонил на 101, сообщил о падении и дал приблизительные ориентиры места нахождения. Почему самолет из Испании в Турцию летел именно через Львов, и что это за техническая остановка должна была быть - в аэропорту не комментируют.

Почему борт не долетел полтора километра до аэропорта, пока неизвестно. В полиции рассматривают различные версии, в том числе - перегрузка самолета, из-за которой топлива могло не хватить. Также не исключают версии сильного тумана и технической неисправности.

Напоминаем, сегодня, 4 октября, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семь членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки топлива.