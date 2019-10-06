"Формула Штайнмайера": Порошенко тоже пришел на Майдан (Фото и видео)

Новости Украины:Порошенко принял участие в акции против "формулы Штайнмайера".

Пятый Президент Украины Петр Порошенко принял участие в вече "Остановим капитуляцию" против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера", состоявшемся в Киеве.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook и разместил фотографии с акции.

Порошенко также поблагодарил всех участников акций, которые, кроме столицы, прошли в еще более 20 городах. "Спасибо десяткам тысяч неравнодушных, которые сегодня собрались на Майдане Незалежности в Киеве и на площадях еще более 20 городов, чтобы сказать: "Нет капитуляции!" - отметил экс-президент.

Как сообщалось ранее, акции прошли сегодня во многих городах Украины, в частности во Львове, Виннице, Днипре, Херсоне, Ужгороде, Сумах, Хмельницком. Наиболее массовым вече было в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие 10 тыс. человек. Участники акций выступили против действий власти, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, из-за реализации "формулы Штайнмайера", предоставления "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения.