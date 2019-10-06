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Львовяне присоединились к акции против "формулы Штайнмайера" (Видео)

Львовяне присоединились к акции против "формулы Штайнмайера" (Видео)
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Львов присоединился к всеукраинскому вече "Нет капитуляции!".

Во Львове несколько активистов проводят всеукраинское вече "Нет капитуляции!" возле памятника Шевченко.

Об этом сообщает Depo.Львов

Люди собрались возле памятника Тарасу Шевченко. Они держат в руках государственные флаги и плакаты с надписями: "Нет капитуляции", "Нет отводу войск", "Выборы после восстановления контроля".

В митинге также принимают участие народные депутаты от нескольких партий, уже выступила депутат от "Евросолидарности" София Федина.

Конфликтов нет.

Как сообщалось ранее, "Движение сопротивления капитуляции" было инициировано после того, как 1 октября Украина, по словам Президента Владимира Зеленского, согласовала на переговорах в Минске текст так называемой "формулы Штайнмайера".

По словам Зеленского, формула предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

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Как заявил Президент, в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия" и "не будет никогда никакой капитуляции".

После того, как некоторые украинские партии, активисты и общественные деятели выступили во время массовых акций с резкой критикой этой формулы, глава государства записал видеообращение и отметил, что "никогда не сдаст Украину".

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Львов, Протесты, Формула Штайнмайера.
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