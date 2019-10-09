В Одессе задержали мужчину, который напал на своего друга с топором

Новости Украины:На преступление мужчину толкнуло не желании мириться с тем, что его бывшая девушка ушла к его другу.

В Одессе задержали горожанина, напавшего с топором на мужа бывшей подруги. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел на текущей неделе в Малиновском районе города.

"Не желая мириться с тем, что его бывшая девушка начала строить семейные отношения с их общим другом, 39-летний злоумышленник пришел в их частный дом с топором", - рассказали в главке.

Ожидая под воротами хозяев, которые должны были вернуться с работы, мужчина увидел, как к нему кто-то быстро приближается. По словам подозреваемого, он подумал, что на него хотят напасть и ударил в лицо "незнакомца", который оказался братом девушки.

Когда к дому подошли бывшая возлюбленная со своим мужем, злоумышленник набросился на мужчину, нанося удары топором по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители, которые узнали о случившемся от очевидцев, оперативно задержали правонарушителя в нескольких кварталах от места преступления и доставили его в Малиновский отдел полиции.

Пострадавшие госпитализированы: один - с ссадинами на лице, второй - в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Действия мужчины следователи квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК). До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование продолжается.