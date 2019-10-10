Зеленский прояснил ситуацию с разведением войск на Донбассе

Новости Украины:Владимир Зеленский на своем первом пресс-марафоне ответил на вопрос о разведении войск на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что от разведения сил и средств на востоке Украины зависит перспектива проведения встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обоих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня как участница минского процесса. "Они должны гарантировать – они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать", - подчеркнул глава Украинского государства.

На вопрос о возможности введения миротворческого контингента в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для восстановления контроля над украинско-российской границей Зеленский ответил: "Мы должны с вами контролировать границу? Должны 100%. А как? Надо садиться за один стол. Миротворцы – один из путей".

Глава государства подчеркнул, что отведение войск планируется только в тех конкретных местах, "где выполнено задание - …семь дней тишины в том или ином пункте, о котором была договоренность".

При этом он отметил, что в г.Золотое Луганской области, где продолжаются обстрелы, это условие не выполнено, а в с.Петровское Донецкой области – выполнено, при этом разведение войск в Петровском не зависит от разведения войск в Золотом.

"Потому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы. А в Петровском нет людей… нет в Петровском в опасной ситуации, там, где мы разводим, наших людей, я имею в виду, гражданских", - сказал Зеленский.

По его словам, жители Золотого в настоящее время находятся под защитой военнослужащих, личного состава полиции, СБУ и разведки. В то же время в Петровском мирные жители в настоящее время отсутствуют. "Петровское – там, где звено разведения, там степь", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что процесс разведения происходит только в тех населенных пунктах, где можно обеспечить безопасность гражданского населения. "Отвожу только там, где могу обеспечить безопасную ситуацию", - сказал глава государства.

При этом Зеленский напомнил, что в минских соглашениях указаны и другие пункты разведения сил и средств, в которых такую безопасность обеспечить пока нельзя.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.