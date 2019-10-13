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В Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима "тишины"

В Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима "тишины"
14:23 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима тишины в Донецкой области.

В СММ ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима тишины на Донетчине. 

Об этом сказано в отчете миссии за 11 октября. Отчет опубликован на сайте ОБСЕ. 

Так наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали около 150 взрывов в Донецкой области в сравнении с 90 зафиксированных в предыдущий отчетный период. В свою очередь в Луганской области взрывы зафиксированы не были. 

Также наблюдатели ОБСЕ отметили, что в районе Станицы Луганской продолжаются демонтажные работы на участке разрушенной секции моста. 

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Наблюдатели опять заметили сигнальные ракеты, обозначающие готовность НВФ к возобновлению процесса разведения сил на участках возле Золотого и Петровского. Тем не менее, действия по разведению сил так и не начались. 

В миссии добавили, что на блокпосту боевиков возле населенного пункта Заиченко на Донетчине патруль СММ был ограничен в передвижении. 

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Донецкая область, ОБСЕ, Станица-Луганская, ОРДЛО.
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