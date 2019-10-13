В Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима "тишины"

Новости Украины:Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима тишины в Донецкой области.

В СММ ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима тишины на Донетчине.

Об этом сказано в отчете миссии за 11 октября. Отчет опубликован на сайте ОБСЕ.

Так наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали около 150 взрывов в Донецкой области в сравнении с 90 зафиксированных в предыдущий отчетный период. В свою очередь в Луганской области взрывы зафиксированы не были.

Также наблюдатели ОБСЕ отметили, что в районе Станицы Луганской продолжаются демонтажные работы на участке разрушенной секции моста.

Наблюдатели опять заметили сигнальные ракеты, обозначающие готовность НВФ к возобновлению процесса разведения сил на участках возле Золотого и Петровского. Тем не менее, действия по разведению сил так и не начались.

В миссии добавили, что на блокпосту боевиков возле населенного пункта Заиченко на Донетчине патруль СММ был ограничен в передвижении.

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