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В Полтаве женщина умерла от укусов собак

В Полтаве женщина умерла от укусов собак
00:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В полтавской больнице скончалась женщина, которую накануне покусали собаки.

Сегодня около 7 утра в больнице умерла 25-летняя женщина, которую вчера госпитализировали в больницу с переохлаждением и ранами от укусов собак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Полтавской области.

"Вчера, около 5 утра, патрульная полиция получила вызов от жительницы Полтавы о нападении стаи собак на неизвестную женщину, вблизи пруда, на улице Леси Украинки", - говорится в сообщении.

Патрульные обнаружили в зарослях молодую женщину и около 7 агрессивных животных. Применив слезоточивый газ, полицейские отбили нападение и до приезда "скорой" оказали пострадавшей домедицинскую помощь.

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С целью установления всех обстоятельств инцидента и причины смерти погибшей сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство - ред.). Продолжается следствие.

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Полтава, Больница, Собака.
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