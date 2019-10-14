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В Харькове торжественно открыли монумент Защитникам Украины (Фото)

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В Харькове торжественно открыли монумент Защитникам Украины (Фото)
12:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kharkivoda.gov.ua

Новости Украины:Основной элемент композиции - куб с надписью "Герої не вмирають".

В Харькове в понедельник состоялось торжественное открытие монумента Защитникам Украины.

"3 года назад, когда общественные организации обратились к нам с предложением почтить память, поставив монумент в Харькове, мы охотно откликнулись на это предложение, подписали меморандум. И могу сказать вам откровенно, было много дискуссий, были баталии, иногда с повышенным градусом, но мне очень приятно, что всех нас объединило одно дело, которое дало нам возможность сегодня открыть этот монумент, который свидетельствует о большой благодарности всем, кто защищал и защищает, с оружием или без оружия, кто живет Украиной", - сказала глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)

Основной элемент композиции - куб с надписью "Герої не вмирають". По замыслу авторов, он, как самая устойчивая геометрическая фигура, символизирует Украину - целостное и мощное государство. Потери в борьбе за независимость - утраченные жизни и временно утраченные территории - символизирует отсутствующая часть куба. Но эти части все же остались рядом и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Их количество, по замыслу авторов, еще и аллюзия на год начала АТО - 2014. На стелах нет имен погибших. На них только строки из стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Как сообщалось, 26 мая 2016 года в сквере на пл. Защитников Украины (бывш. пл. Восстания) участники обороны Донецкого аэропорта заложили капсулу на месте будущего памятника воинам, которые погибли в ходе проведения АТО на востоке страны.

Харьковская областная общественная организация "Союз ветеранов АТО" объявила открытый конкурс проектов памятника героям АТО в Харькове.

8 ноября 2016 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства в Харькове открылась выставка, на которой были представлены 7 проектов памятника.

11 ноября 2016 года Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО обратились к главе Харьковской ОГА Светличной с просьбой объявить об отсутствии победителя в конкурсе, поскольку «ни одна из представленных работ не вызывает ощущение наличия серьезной смысловой нагрузки». Участники Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО предлагали также в составе рабочей группы с участием ветеранов АТО и членов семей погибших выработать более строгие критерии смысловых нагрузок памятника; после чего объявить открытый архитектурно-художественный конкурс сроком не менее, чем 2 месяца. По их мнению, в состав жюри следовало включить как профессиональных архитекторов и скульпторов, так и ветеранов АТО из различных воинских подразделений и организаций (50% на 50%).

12 ноября 2016 был объявлен победитель конкурса – проект скульптора Александра Ридного.

Глава Харьковской ОГА Светличная заявила, что не намерена вмешиваться в ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса, и считает, что представители гражданского общества должны договориться между собой и выбрать проект, который удовлетворит большинство.

Окончательный вид монумента защитникам Украины утвердили во время общественных слушаний, которые прошли в 2018 году в областном военкомате. В них приняли участие представители военных комиссариатов, участники АТО (ООС) и боевые офицеры.

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Харьков, День защитника Украины, Монумент Защитникам Украины в Харькове.
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