В столице перекроют улицу из-за ремонтных работ

Новости Украины:В Киеве перекроют улицу Покровскую в связи с ремонтом водопровода.

В Киеве на улице Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется по улице Сагайдачного.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор», первый этап работ продлится до конца года.

В рамках работ по реконструкции этой улицы будет проведена переукладка сетей, в частности водопровода.

«Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска до переулка Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организовано по улице Сагайдачного», - говорится в сообщении.

В корпорации «Киевавтодор» извиняются за временные неудобства.