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На блокпосту в ООС умер майор полиции

На блокпосту в ООС умер майор полиции
16:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На блокпосту "Лисичанск-Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

На блокпосте "Лисичанск-Горское" в районе проведения Операции Объединенных сил умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь".

На блокпосту в ООС умер 47-летний майор

"Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм". - говорится в сообщении.

При этом причина смерти не уточняется.

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Полиция, Донбасс, АТО, Блокпост, ООС, Владимир Стецюк.
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