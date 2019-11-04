На блокпосту в ООС умер майор полиции

Новости Украины:На блокпосту "Лисичанск-Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

На блокпосте "Лисичанск-Горское" в районе проведения Операции Объединенных сил умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь".

"Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм". - говорится в сообщении.

При этом причина смерти не уточняется.