В МИД назвали условие для возвращения стабильности в Черноморский регион

Новости Украины:в МИД говорят, что Россия должна прекратить агрессию против Украины и не покинет Крым.

Агрессия РФ против Украины, аннексия Крыма привели к тому, что Черноморский регион превратился в зону нестабильности. Изменить ситуацию без деоккупации Крыма и прекращения войны России против Украины невозможно.

Об этом в комментарии турецкому информационному агентству "Анадолу" рассказал политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Из того, что мы видим, Черное море сейчас не регион сотрудничества, а регион нестабильности. И это потому, что один из наших соседей, Российская Федерация, нарушил международное право и вторгся в суверенную страну Украину", - сказал Макеев.

Он отметил, что 7,2% территории Украины оккупированы Россией, поэтому следует сделать все возможное, чтобы Россия сделала шаг назад для восстановления стабильности и безопасности в регионе.

"Это невозможно, пока Россия не деоккупирует Крым и не прекратит войну против Украины. Мы соседи, и не будет стабильности для стран региона без достижения мира", - добавил он.

Дипломат отметил весомую роль Турции в непризнании аннексии Крымского полуострова Россией.

"Турция играет здесь абсолютно ключевую роль в международной политике непризнания этой оккупации", - сказал Макеев.

В ходе общения речь шла также о ситуации на востоке Украины. Относительно разведения войск, Макеев сказал, что события развиваются "не так быстро, как мы хотим".

Как известно, 5 октября в Анкаре состоялись украинские-турецкие консультации, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, мировой и региональной повестки дня, в частности угрозы региональной безопасности со стороны РФ.

Вчера президенты Украины и Турции провели телефонный разговор, в котором говорилось о подготовке к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня, подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.