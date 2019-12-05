Скачать
Четверг, 05.12.2019
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту
Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

Пожар в Одессе: спасатели приступили к разбору завалов

Смотрите фото (5)
Пожар в Одессе: спасатели приступили к разбору завалов
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины:Крышу и верхние этажи сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса засняли с высоты с помощью дрона.

Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов у здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в среду утром начался пожар, сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"Они лишь разбирают каменные глыбы у входа", - написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. "Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и можно ли внутрь зайти спасателям", - сообщает глава обладминистрации.

Он добавил, что к спасателям и медикам была привлечена бригада быстрого реагирования Красного креста. "Также мы собираем информацию о потребностях для всех служб и пострадавших", - написал Куцый.

Как сообщает Думская, выгорела большая часть крыши. В некоторых местах нет перегородок между этажами.

На данный момент каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

Улицы перекрыты, завалы разбирают: что происходит на месте пожара в Одессе

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
05 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Сегодня отмечают День волонтера
Сегодня отмечают День волонтера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь