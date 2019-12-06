Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых

Новости Украины:Надежды на то, что в здании сгоревшего колледжа остаются выжившие, нет.

В ГСЧС по Одесской области заявили, что надежды на то, что в здании колледжа, где вчера произошел пожар, остаются выжившие, нет. Об этом заявил замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий, пишет "Думская".

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - заявил он.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа. Продолжаются поиски 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.