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Пожар в Одессе: возросло число погибших

Пожар в Одессе: возросло число погибших
08:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины:В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного общее количество погибших составляет 12 человек.

 По состоянию на 7.00 понедельника, 9 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего результате пожара погибло 12 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек. 9 декабря в 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Согласно информации, в настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.

Вместе с тем, в утренней сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна. При этом в воскресенье днем премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что остается неизвестным местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании колледжа.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

ГСЧС: В одесском колледже не было пожарной сигнализации

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря. Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.

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Одесса, Пожар, Сигнализация, ГСЧС, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
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