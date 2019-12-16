День в ООС: оккупанты выпустили по позициям ВСУ десятки мин

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 2 обстрела.
Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
Один из обстрелов боевики провели неподалеку от Крымского с применением минометов калибра 82 мм. Всего в сторону опорных пунктов украинских войск было выпущено 20 мин.
Ещё одно нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в районе Верхнеторецкого. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.