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Память жертв авиакатастрофы в Иране: В Борисполе планируют установить мемориал

Память жертв авиакатастрофы в Иране: В Борисполе планируют установить мемориал
19:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Борисполе планируют установить памятник памяти погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране.

Неравнодушные представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики Украины объединили усилия для создания благотворительного фонда "Безопасное небо" для помощи 11 семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и строительства мемориала в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщила президент Института демократии и развития "Polita" Екатерина Одарченко.

"Мы хотим привлечь внимание к солидарности, что мы все поддерживаем этих украинцев и готовы не только словом, а и деньгами поддержать семьи. Второй момент — это, безусловно, уделить внимание тем темам, о которых мало говорят, в том числе темам безопасности в глобальном плане", - подчеркнула Одарченко.

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Присутствующий на конференции президент МАУ Евгений Дыхне выразил благодарность за создание фонда.

"Хочу сказать, что это очень необычная и очень знаковая гражданская инициатива, и я здесь представляю не столько авиакомпанию МАУ, а 2600 человек коллектива компании. От их имени хочу в первую очередь выразить сочувствие всем родственникам наших коллег, наших товарищей, погибших на этом трагичном борту", - сказал Дыхне.

О целях и приоритетах работы благотворительного фонда "Безопасное небо" рассказала исполнительный директор фонда Анна Мищенко.

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"У нас есть несколько целей. Одна из них - это донация средств на установку мемориала в аэропорту "Борисполь". Мы считаем, что этот мемориал нужно установить через год, за этот год мы хотим провести открытый конкурс, привлечь художников к разработке этого проекта, чтобы он устраивал и семьи, и всех причастных к этой катастрофе, и был для нас памятным знаком на много лет", - сказала Мищенко.

Вторым заданием является финансовая помощь семьям погибших. По словам главы фонда, собранные за год средства будут разделены в равных долях между семьями.

Третьей целью фонда Мищенко назвала привлечение внимания общества к прозрачному освещению процесса расследования на всех его этапах.

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Также она подчеркнула, что фонд не планирует привлекать средства физических лиц.

"Мы хотим консолидировать бизнес в Украине для помощи людям, которые оказались в этой истории и в этой трагедии. Мы обращаемся к бизнесу и просим бизнес по логике корпоративной ответственности, по логике солидарности поддержать нас, компанию МАУ и людей, оказавшихся в этой ситуации, и помочь собрать средства", - сказала Мищенко.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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Киев, Украина, Авиакатастрофа, Аэропорт, Иран, Жертвы, МАУ, Погибшие, Пострадавшие, Борисполь, Мемориал, Мемориал погибших, Фонд Безопасное небо.
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