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Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных

Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
07:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела.

В результате 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе боевое травмирование получило трое украинских военнослужащих, с начала суток зафиксировано два обстрела, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражение", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в четверг.

В среду боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

  • дважды рядом с Песками - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;

  • неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

  • в районе Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • трижды рядом с Крымским - из минометов калибра 120-мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе Зайцево - из минометов калибра 82-мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины;

  • неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 12 мин;

  • рядом с Южным - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;

  • вблизи Хутора Вольного - из гранатометов различных систем; 

  • неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82-мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", – подчеркнули в штабе.

Также в пресс-центре добавили, что с начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции.

ООС: Сегодня боевики 8 раз открывали обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи Красногоровки - из минометов калибра 120-мм - 6 мин и станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

Напомним:

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Ситуация на Донбассе, ООС.
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