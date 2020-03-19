Карантин: В Луцке остановили весь общественный транспорт

В Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа с четверга ограничена работа общественного транспорта до 3 апреля.
Соответствующее решение принял в четверг исполнительный комитет городского совета Луцка в связи с предотвращением распространения коронавируса COVID-19, говорится в сообщении горсовета.
"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметил секретарь горсовета Григорий Пустовит.
Первый заместитель городского головы Григорий Недопад рассказал, что власти разрабатывают процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. По его словам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.
Напомним:
В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
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