Карантин: В Луцке остановили весь общественный транспорт

Новости Украины:В Луцке остановлена работа городского транспорта до завершения карантина.

В Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа с четверга ограничена работа общественного транспорта до 3 апреля.

Соответствующее решение принял в четверг исполнительный комитет городского совета Луцка в связи с предотвращением распространения коронавируса COVID-19, говорится в сообщении горсовета.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметил секретарь горсовета Григорий Пустовит.

Первый заместитель городского головы Григорий Недопад рассказал, что власти разрабатывают процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. По его словам, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Напомним: