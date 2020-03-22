Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации

Новости Украины:На Донетчине ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на странице Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

Соответствующее решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"С учетом этого рекомендуем райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советам объединенных территориальных громад назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом - с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина, с 00 часов 01 минуты 23 марта 2020 года временно запретить работу рынков и похожих на них полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (по отдельному решению местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления)", - говорится в решении.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением.

"Чрезвычайное положение имеет право вводить только президент по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация сейчас стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - написал он в Facebook.