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Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации

Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
03:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:На Донетчине ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на странице Донецкой облгосадминистрации в Facebook. 

Соответствующее решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"С учетом этого рекомендуем райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советам объединенных территориальных громад назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом - с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина, с 00 часов 01 минуты 23 марта 2020 года временно запретить работу рынков и похожих на них полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (по отдельному решению местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления)", - говорится в решении.

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Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением.

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"Чрезвычайное положение имеет право вводить только президент по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация сейчас стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - написал он в Facebook.

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Донецкая область, Вирус, Карантин, Коронавирус, Павел Кириленко.
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