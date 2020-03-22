Еще один депутат заболел коронавирусом (Видео)

Депутат ВР Сергей Шахов, у которого ранее подтвердили COVID-19, сообщил, что член его команды Сергей Вельможный с сыном попали в больницу с подтвержденными тестами на коронавирус.
Об этом Шахов рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Пришли тревожные новости, что члены моей команды – Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя показаться врачу", - сообщил Шахов.
Сергей Вельможный – как и Шахов, член депутатской группы "Доверие", он избран народным депутатом в округе №112 в Луганской области.
Напоминаем, народный депутат Сергей Шахов заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о наличии у него COVID-19 подтвердило Министерство здравоохранения. Также Шахов сообщил, что заболела его жена.
21 марта депутат проинформировал, что его госпитализировали в Александровскую больницу Киева с незначительной пневмонией.
Виталий Кличко вечером 21 марта сообщил, что в Киеве выявлены 7 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.
Напомним:
В Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения у жительницы Харькова COVID-19.
В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса будет временно прекращен пропуск через линию разграничения
Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.
Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан