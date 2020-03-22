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Еще один депутат заболел коронавирусом (Видео)

Еще один депутат заболел коронавирусом (Видео)
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Коронавирус нашли у еще одного депутата Рады.

Депутат ВР Сергей Шахов, у которого ранее подтвердили COVID-19, сообщил, что член его команды Сергей Вельможный с сыном попали в больницу с подтвержденными тестами на коронавирус.

Об этом Шахов рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Пришли тревожные новости, что члены моей команды – Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя показаться врачу", - сообщил Шахов.

Сергей Вельможный – как и Шахов, член депутатской группы "Доверие", он избран народным депутатом в округе №112 в Луганской области.

Напоминаем, народный депутат Сергей Шахов заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о наличии у него COVID-19 подтвердило Министерство здравоохранения. Также Шахов сообщил, что заболела его жена.

21 марта депутат проинформировал, что его госпитализировали в Александровскую больницу Киева с незначительной пневмонией.

Виталий Кличко вечером 21 марта сообщил, что в Киеве выявлены 7 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Напомним: 

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ВР, Депутат, Рада, Сергей Шахов, Сергей Вельможный.
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